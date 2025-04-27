TRT 1'in popüler dizisi 'Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor. Her pazar izleyicisiyle buluşan dizi, soluk soluğa izleniyor. Peki, Teşkilat 141. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT FRAGMANLARI İZLEME LİNKİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat 142. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ejder, Albay Nazım sanılan adamı yakalamıştır. Altay onların peşindeyken ekip ondan teyit beklemektedir. Ama ondan gelen yanıt olumsuz olur. Ejder'in elindeki adam Albay Nazım olmasa da Altay onun önemli biri olduğunun farkındadır. Korkut ve Hamdi, Ejder'in hazırladığı tuzağa düşerler. Düştükleri durum her ne kadar zor olsa da buradan çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Altay ve Korkut güçlerini birleştirerek düşmana karşı mücadele ederken Kraliçe'nin onlara karşı hamleleri devam eder. Altay bir kez daha Kate'in hain planıyla karşı karşıya kalacaktır.