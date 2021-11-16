'Tesettür' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası - Haberler
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'Tesettür' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
'Tesettür' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası

KAYSERİ'de, tesettürü bırakmak isteyen eşi G.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali K., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, tesettürü bırakmak isteyen eşi G.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali K., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Temmuz'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir tesettürlü olan G.K., eşi Ali K.'ye artık tesettürden çıkmak istediğini söyledi. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K., eşinin boğazını sıktı ardından ayaklarından tutarak sürükledi ve kolunu sıkıp darp etti. Şikayet üzerine Ali K. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, şikayetçi G.K. ile sanık Ali K. hazır bulundu. Şikayetini geri çeken G.K., "Olay kıskançlık yüzünden oldu. Kıyafet konusunda artık kapalı giyinmeyeceğimi söyledim. Artık saçımı açacağımı söyledim. Beni darbetti. Boğazımı sıktı. Şikayetçi değilim" dedi.

Ali K. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman kıskançlık ve kıyafet konusunda baskı yapıp darbetmedim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ali K.'yi 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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