'Tesettür' tartışmasında eşini darbeden kocaya para cezası

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, tesettürü bırakmak isteyen eşi G.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ali K., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Temmuz'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir tesettürlü olan G.K., eşi Ali K.'ye artık tesettürden çıkmak istediğini söyledi. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K., eşinin boğazını sıktı ardından ayaklarından tutarak sürükledi ve kolunu sıkıp darp etti. Şikayet üzerine Ali K. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ali K.'yi 'basit yaralama' suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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