Tesettür Giyimde Mevsime Göre Doğru Kumaş Seçimi Nasıl Olmalı?
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Tesettür Giyimde Mevsime Göre Doğru Kumaş Seçimi Nasıl Olmalı?

19.10.2020 08:38 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:41
Tesettür Giyimde Mevsime Göre Doğru Kumaş Seçimi Nasıl Olmalı?

Kumaş seçimi tesettür giyimde oldukça önemli bir konu. Özellikle söz konusu yaz ayları olduğunda tesettür giyimi tercih etmiş hanımefendiler için kumaş konusu da oldukça hassas ve önemli oluyor. Peki doğru mevsime doğru kumaş nasıl olmalı?

Tesettür giyimi tercih etmiş hanımlar genelde yaz kış efil efil, onları rahat ettirecek kumaşları kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü zaten hali hazırda geniş olan kıyafetleri ve tesettür giyim parçalarını daha da ağır kumaşlarla hareket kabiliyetini kısıtlamak istemiyor.

Tesettür Giyimde Mevsime Göre Doğru Kumaş Seçimi Nasıl Olmalı?

YAZ AYLARI İÇİN FAVORİ KUMAŞLAR HANGİLERİ?

Sıcak yaz aylarının tesettür giyimli kadınlar için en büyük problemi nasıl bir kumaş tercih etmeliyiz ki daha da sıcaklamayalımdır? Peki bu noktada dolabınızda sıklıkla bulunması gereken kumaşlar nelerdir? Bu soru oldukça sık sorulsa da aslında cevabı oldukça basit. Yaz aylarında terinizi emen kumaşlar tercih etmeniz özellikle önemli. Bu sebeple daha pamuk temelli kumaşlara yönelmelisiniz. Bunun yanında poplin ve şile bezi adeta kurtarıcı nitelik taşır.

KIŞ AYLARI İÇİN FAVORİ KUMAŞLAR HANGİLERİDİR?

Kış aylarında tesettür giyimli hanımlar oldukça şanslı oluyorlar. Zaten kapalı oldukları için daha da kapanmak bir sorun teşkil etmiyor. Bu noktada birkaç önemli kumaş devreye giriyor. Bunlardan en önemlisi yün kumaşlar. Muhafazakar giyimde oldukça önemli olan yün kumaşlardır. Bunların yanında triko ile fiyatları ve üretim maliyetleri yüksek olsa da kaşmir olan kumaşlar da oldukça dikkat çeken ve sıcak tutan kumaşlardır.

Tesettür Giyimde Mevsime Göre Doğru Kumaş Seçimi Nasıl Olmalı?

PEKİ GEÇİŞ MEVSİMLERİ İÇİN EN DOĞRU KUMAŞ NEDİR?

Geçiş mevsimleri tesettür giyimi tercih etmiş kişiler için kıyafet seçiminin en zorlu olduğu dönemlerden birisidir. Ancak bundan kurtulmakta oldukça kolay. Keten giysiler sizin için bu dönemlerin kurtarıcısı olacaktır. Keten kıyafetler yazın serin kışın da sıcak tutmakla bilinir.

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