Tesettür giyimde bone kullanımı nasıl olmalı?

Boneler tesettür giyim için oldukça önemli bir noktada. Eşarplar ve şallarınızın içine takacağınız bone hem saçlarınızın görünmesini engellemek gibi bir görev üstlenir hem de şalın ya da eşarbın kaymasını engeller. Tesettür giyimli kadınla bu sorunlarının ne denli ciddi problemler olduğunu çok daha iyi anlayacaktır.

Peki, en doğru bone kullanımı nasıl olur? Bone kullanımı çeşit çeşit şekillerde karşımıza çıkıyor. En doğru renk kumaş ve tercih ediyorsak desen kullanımı nasıl olmalı. Gelin hep muhafazakar giyimin bir diğer görünmez kahramanı bonelerin kullanımlarını birlikte keşfedelim.

EN DOĞRU BONE KUMAŞI NEDİR?

Bone kullanımında temel amaç eşarbın kayıp bizi zor durumda bırakmamasıdır. Bu sebeple en doğru bone seçimi eşarbınızla ortaklaşa iş yapacak bir bone olmalıdır. Kumaş seçimi ise bu noktada en mühimidir. Genelde bonelerde ipek ve saten üretim yapılmaz. Ancak bazı durumlarda eşarbın altında şık durması için satılabiliyor. Evet şıklık önemli. Ancak eğer bone kayıp şalı bozacaksa bone takmanın ne anlamı kalır ki? Bu sebeple bonenizi alırken pamuklu olmasına dikkat edin. Bu boneler hem kaymaz hem de yazın serin kışın sıcak tutar.

RENKLİ BONELERİ DENEMEYE NE DERSİNİZ?

Boneler genelde tesettür giyim üreticileri tarafından tek ya da birkaç renk olarak üretiliyor. Örneğin ten rengi ya da beyaz. Hal böyle olunca da muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar pek çok noktada kombinde bu renklere bağlı kalıyorlar. Ancak artık renkli boneler bulmakta mümkün henüz çok yaygınlaşmamış olsa da tüketiciler tarafından oldukça ciddi bir talebi olan bu boneler zamanla daha da yaygınlaşacak.

SİYAH BONELERİ DE DENEMELİSİNİZ

Hem oldukça şık hem de bir o kadar iddialı duracak siyah bonelere siz de bir şans verin. Bulması kolay kullanması ve kombinlemesi ise çok daha kolay olan bu boneleri siz de çok seveceksiniz.