Tesettür giyim hazır bone şal nasıl takılır? En güzel bone şal modelleri nelerdir?
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Tesettür giyim hazır bone şal nasıl takılır? En güzel bone şal modelleri nelerdir?

27.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:40
Tesettür giyim hazır bone şal nasıl takılır? En güzel bone şal modelleri nelerdir?

Tesettür giyimde birbirinden güzel hazır bone şal modelleri mevcuttur. En çok tercih edilen modeller arasında düz renkli, desensiz ve düz şal tasarımında olan modeller vardır.

Özellikle tesettürlü genç bayanlar düz renkli şal modellerini daha çok tercih etmektedir. Buna ek olarak düz şalların yanı sıra pratik ve hızlı olması dolayısıyla hazır bone şal modelleri de çok kullanılmaya başlanmıştır.

Tesettür giyim hazır bone şal nasıl takılır? En güzel bone şal modelleri nelerdir?

EN GÜZEL HAZIR BONE ŞAL MODELLERİ VE RENKLERİ

Günümüzde hazır bone şalların her türlü rengini ve modelini bulabilirsiniz. Güzel bir şekilde diğer tesettür giyim kıyafetleriyle kombinleme yapabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda hazır bone şallarda moda renkler füme, mavi, bordo, gold ve mor tarzı renklerdi. Bunlarında dışında siyah, lacivert, gri, nil yeşili, petrol rengi, kahverengi ve beyaz renkleri de oldukça tercih edilmektedir.

Tesettür giyimde hazır bone şalların yanı sıra pamuklu şal ve ipek şal da tercih edilenler arasında yer alıyor. Fakat pratik olması sebebiyle hazır bone şallar daha çok tercih ediliyor. Özellikle tek renk bone şallar ile değişik tarzda kombinlemeler yapabilirsiniz. Örneğin çiçek desenli tesettür elbiseniz varsa veya tesettür tunik kıyafetiniz varsa buna tek renk hazır bone şallar uyumlu gitmektedir.

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Tesettür giyim hazır bone şal nasıl takılır? En güzel bone şal modelleri nelerdir?

TESETTÜR HAZIR BONE ŞAL NASIL TAKILIR?

Hazır bone şal modelleri çok pratik olduğundan tercih edilebiliyor. Kolaylıkla hazır bone şal takabilir ve çıkartabilirsiniz.

Hazır bone şal takmak için öncelikle saçınızı arkadan iyice toplayınız. Ardından şalınıza bağlı olan boneyi kafanızın arkasından geçirip topuzunuzun alt tarafından güzel bir şekilde bağlayınız. Akabinde önünüze şal düşecektir. Bunu arka tarafa doğru atıyoruz. Sonrasında şalınızdan sarkan kısımlara düzeltme yapın. Ardından sağ kısımdan sarkan şalı sol kısımdan başınızın üst tarafından geçirin ve iğneleyin. Bu şekilde hazır bone şalınızı takmış olursunuz.

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