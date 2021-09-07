Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı
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Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret belgesine sahip Kale biberi, Fransa'ya gönderilmeye başladı.

Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret belgesine sahip Kale biberi, Fransa'ya gönderilmeye başladı.

Türkiye'nin tescilli ürünlerinden biri olan Kale biberi, kendine has ürün yapısı ve aroması ile dikkati çekiyor. Bölgede bin 200 dekar alanda yıllık ortalama 2 bin 500 ton Kale biberi hasat ediliyor.

Yöre halkı tarafından toplanıp tek tek ipe dizilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılan biber, kurutulmuş kışlık yiyecek, sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olarak tüketiliyor.

Denizli-Muğla kara yolu üzerindeki işletmelere satış için asılan ve yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken biberler, talep üzerine yurdun çeşitli bölgelerine kargo yoluyla da ulaştırılıyor.

Bazı işletmelerin biberleri iplere geçirme aşamasında işçi çalıştırdığı bölgede bu yıl mahsulden memnun olan biber yetiştiricileri, yurt dışına da ürün göndermeye başladı.

Demirciler Mahallesi'nden 10 biber yetiştiricisi, aracı firma ile Fransa'ya 80 ton işlenmiş Kale biberi gönderdi.

-"Biberimiz artık ihraç ediliyor"

Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın, AA muhabirine, 2008'de coğrafi işaret alan biberlerinin yakın çevrenin yanı sıra yurdun değişik yerlerinden talep gördüğünü söyledi.

Bölgede yetişen biberlerin coğrafi ve iklim şartlarından dolayı farklılık gösterdiğini anlatan Saygın, "Kalitesi ve aroması ile kendini ispat eden biberimiz artık yurt dışından da ilgi görmeye başladı." diye konuştu.

Biberin en çok yetiştiği mahallelerden Demirciler'in muhtarı Süleyman Karauzun da "Kale biberimize Fransa'dan talep geldi. Mahallemizde 10 üretici ile organik biber olarak sözleşme yaptılar, mahsul bitene kadar alacaklar. Seneye sözleşmeleri artırmayı hedefliyoruz. Yalnız bu yıl kuraklık bizi de etkiledi. Acilen mahallemize bir gölet yapılması gerekiyor. Gölet yapılırsa üretimi artırabiliriz." diye konuştu.

Biber üreticisi Özcan Karauzun da topladıkları biberleri pazarlamada sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Bu yıl çok fazla talep aldıklarını anlatan Karauzun, "Bu sene geçen yıllara göre biber pazarımız biraz farklı. Biberler, yurt dışına da gönderiliyor, ihraç ediliyor." dedi.

Yaşar Yılancı ise ilçesinin en önemli gelir kaynaklarından birinin biber olduğuna işaret ederek, "Kale biberinde rekolte damlama sulama ile artış göstermeye başladı. Bu yıl ürünün kalitesi daha güzel. Kalın etli olması nedeniyle tüketicinin biber tercihinde bizim yörenin biberleri ilk sıraları alıyor. İç piyasada tüketilen biberi yurt dışına da göndermeye başladık. Biz üreticiler olarak ürettiğimiz biberleri dünyaya satmak istiyoruz, bunun için çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı
Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı
Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı
Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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