Tescilli Güzeller Göz kamaştırdı!
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Tescilli Güzeller Göz kamaştırdı!

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından 4-7 Aralık tarihleri arasında 3.sü düzenlenen "TDKD Leather & Fur Fashion Show" açılış defilesinde, Türkiye'nin tescilli güzelleri podyumda fırtına estirdi…

05.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:20
Tescilli Güzeller Göz kamaştırdı!

Öner Evez'in koreografisi ile podyuma çıkan ve 2020 koleksiyonunu tanıtan 2015 güzeli , 2016 Türkiye güzeli ve Dünya Mankenler Kraliçesi unvanını alan 2017 Türkiye güzeli 'a "TDKD Leather & Fur Fashion Show" defilesinde yerli ve yabancı 32 model podyumda eşlik etti...

Başta Rusya olmak üzere Finlandiya, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden binin üzerinde iş insanını Antalya Belek Kaya Palazzo Hotel'de ağırlayan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "Türkiye'den 61 firmanın stand açtığı, 4 gün sürecek fuarın açılış defilesinde, yurtdışından gelen 1000'i aşkın iş insanını ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dış piyasaya yönelik, 50 milyon dolara yakın bir ihracat bağlantısı oldu ve sergilenen koleksiyonlar çok büyük bir ilgi gördü… Bu sene farklılık yaparak, Türkiye'nin tescilli güzelleriyle 2020 koleksiyonumuzu ayrıca taçlandırdık" dedi…

Kaynak: Bültenler
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