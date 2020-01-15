: Tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tespih mi, tesbih mi?

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:54

Tesbih kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespih nasıl yazılır? Tesbih mi, tespih mi? TDK'ya göre tesbih kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TESPİH NASIL YAZILIR? TESBİH Mİ, TESPİH Mİ?

Tesbih nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "tespih" şeklindedir.

Tesbih: Yanlış

Tespih: Doğru

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