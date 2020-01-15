Tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tespih mi, tesbih mi?
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Tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tespih mi, tesbih mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "tespih". Peki, tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tespih mi, tesbih mi yazılır?

15.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:54
Tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tespih mi, tesbih mi?

Tesbih kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespih nasıl yazılır? Tesbih mi, tespih mi? TDK'ya göre tesbih kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TESPİH NASIL YAZILIR? TESBİH Mİ, TESPİH Mİ?

Tesbih nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "tespih" şeklindedir.

Tesbih: Yanlış

Tespih: Doğru

TESPİT İLE ÖRNEK CÜMLELER

"İri taşlı tespihinin parmakları arasında arada bir şıkırdaması..." - Reşat Nuri Güntekin


Haber Videosu

: Tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tespih mi, tesbih mi?
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