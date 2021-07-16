Terviye günü ibadetleri! (Namaz ve Oruç) Terviye gününde kılınacak namaz tarifi! Terviye günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Kurban Bayramı'nız şimdiden mübarek olsun! Zilhicce'nin 8. günü terviye günü olarak idrak edilecek. Terviye gününde oruç tutmak, namaz kılmak ve ibadet etmek çok sevaptır. Peki terviye günü oruç tutulur mu? Terviye orucu fazileti nedir? Terviye günü namazı kaç rekat? Terviye günü namaz kılmanın fazileti nedir? Detaylar haberimizde...

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kurban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmiş günahı silinir. Terviye günü nafile namaz kılmak da oldukça sevaptır. Terviye günü namazı kaç rekattır? Terviye günü yapılacak ibadetler ve edilecek dualar nelerdir?

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmşi günahı silinir.

2021 bu yıl terviye günü 18 Temmuz Pazar günü olacaktır.

TERVİYE NE DEMEK?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

TERVİYE GÜNÜNDE KILINACAK NAMAZ VE TARİFİ NEDİR?

Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (29 Temmuz Çarşamba) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.

Kılınacak olan namazda okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

"Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder. Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

"Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder. Nasr Sures : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

"İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder. İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZ TARİFİ

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

İlk 4 rekatında:

1. rekatında : 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur. 2. rekatında : 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur. 3. rekatında : 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur. 4. rekatında : 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

İkinci 2 rekatında:

1. rekatında : 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur. 2. rekatında : 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN?

Zilhicce ayı orucu Zilhicce ayının ilk 9 günü tutulur. 10. günü oruç tutmak haramdır. Çünkü 10. gün Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk gelmektedir. Bayram gününde oruç tutmak yasak sayılmaktadır.

TERVİYE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN? TERVİYE ORUCU FAZİLETİ NEDİR?

Zilhicce ayı orucu genel olarak ilk 9 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Müstehap ve çok sevap olan günleri ilk 9 günüdür. Yani Zilhicce'nin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. günlerini oruçlu geçirmek çok sevaptır.

Eğer ilk 9 günün hepsini tutmakta zorlanıyorum derseniz bazı alimler Müslümanların, Terviye günü olan 8. günü ve Arefe günü olan 9. günü oruçlu geçirmelerini tavsiye etmiştir.

Yani en azından Zilhicce'nin 8. ve 9. günü oruçlu geçirilebilir demişlerdir. Çünkü bu iki günde oruç tutmanın sevabı çok fazladır. Bazı hadislere göre 8. yani Terviye günü oruçlu geçirenin geçmiş 1 senelik günahı siliniyor. Arefe gününü oruçlu geçirenin ise geçmiş ve gelecek 1 yıllık günahları silinmektedir.