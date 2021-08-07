Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı
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Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı

Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da gece saatlerinde yolu boş bulan bir vatandaş, otomobiliyle ters şeritten kilometrelerce ilerledi.

Bursa'da gece saatlerinde yolu boş bulan bir vatandaş, otomobiliyle ters şeritten kilometrelerce ilerledi.

Olay, Nilüfer Altınşehir Mahallesi'ne bağlı Ahmet Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sıralarında bir vatandaş, yolu boş bulunca otomobili ile ters şeritten kilometrelerce ilerledi. Sürücünün bu rahatlığı 'pes' dedirtti. Kameralara yansıyan anlar bir facia yaşanmadan son buldu. - BURSA

Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı
Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı
Ters şeritten giderek faciaya davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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