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Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı Kamyonetin tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir kamyonet tehlike saçtı.

- Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı

Kamyonetin tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir kamyonet tehlike saçtı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kamyonet ters şeritten ilerleyerek hem kendi canını, hem trafikteki diğer vatandaşların canını tehlikeye attı. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin ters şeritte hızla ilerlediği görülüyor.

Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı

Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı

Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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