Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
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Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı

Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu bağlantı yolunda ters şeride giren otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu bağlantı yolunda ters şeride giren otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoban bağlantı yolu üzerinde seyir halinde bulunan Recep A. idaresindeki 54 S 1390 plakalı Temsa marka servis aracı ile yolda ters şeritte seyir halinde olan M.B.E. idaresindeki 67 VE 075 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada servis aracında bulunan Y.T., M.İ., Ş.K. ve otomobil sürücüsü M.B.E. ile birlikte toplam 14 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan Y.T., M.İ., Ş.K. ve Mehmet Baran E., sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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