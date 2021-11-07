Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı - Haberler
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Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

Malatya'da adliyeye sevki esnasında polisin elinden kaçan ters kelepçeli şüpheli, polisi alarma geçirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da adliyeye sevki esnasında polisin elinden kaçan ters kelepçeli şüpheli, polisi alarma geçirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler önce şahsın kıyafetlerin, sonra da kendisini buldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.30 sularında adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 5 ayrı suçtan aranan şüpheli F.B. (21) adliye girişinde polis ekiplerinin elinden kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şahsın son olarak görüldüğü Turgut Temelli Caddesi Arap Osman Kavşağı mevkiine yoğunlaştı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, metruk bir binanın önünde şahsa ait olduğu teyit edilen bir kıyafet buldu. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, F.B.'yi ise olaydan yaklaşık 2 saat sonra Salköprü Mahallesi ara sokaklarında yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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