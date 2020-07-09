Teröristlerin yaktığı Kato Dağı'ndaki kaplıca tesisinin yerine tatil köyü yapılıyor
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Teröristlerin yaktığı Kato Dağı'ndaki kaplıca tesisinin yerine tatil köyü yapılıyor

Teröristlerin yaktığı Kato Dağı'ndaki kaplıca tesisinin yerine tatil köyü yapılıyorŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği Kato Dağı'ndaki Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, restorasyon çalışmalarının ardından tatil köyüne dönüşecek.

09.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:23

Teröristlerin yaktığı Kato Dağı'ndaki kaplıca tesisinin yerine tatil köyü yapılıyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği Kato Dağı'ndaki Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, restorasyon çalışmalarının ardından tatil köyüne dönüşecek.

PKK'lı teröristlerin 1990'lı yıllarda ateşe vererek kullanılmaz hale getirdikleri Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, tatil köyüne dönüşüyor. Zümrüt Kaplıcaları tatil köyü projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı'nın artık terörle değil, tatil köyüyle anılacağını ifade etti.

Beraberindeki Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ile kaplıca alanında incelemede bulunan Kaymakam Pendik, Beytüşşebap'ta termal turizm açısından büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, Geçmişte burada bir tesis vardı, maalesef terör çıktıktan sonra bölücü terör örgütü buradaki tesisi işlevsiz hale getirdi, yaktı ve yıktı. Zaten Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı olan PKK, Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da engel olmuştu zamanında. Kato Dağı'nın eteklerinde bir zamanlar terörle anılan bu bölgede artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise tatil köyü projesi için 4,5 milyon lira harcanacağını ifade ederek, Bölge halkımızın merakla beklediği bir projeydi. Kamp, çocuk oyunları, piknik alanları ile kadın ve erkekler için kapalı ve açık havuzların bulunacağı toplamda 4,5 milyon lira bütçeli bu projenin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Şırnak İl Özel İdaresi, sayın valimizin, sayın kaymakamımızın ve biz belediyenin de imkanlarını seferber ederek yapılmasında emek harcadık ve birçok etkinliğin olduğu bir konsept oluşturduk. Projemiz çok başarılı yürüyor. İlçemizin potansiyeline katkıda bulunacak bir tesis, hepimiz merakla bitmesini bekliyoruz diye konuştu.

Teröristlerin yaktığı Kato Dağı'ndaki kaplıca tesisinin yerine tatil köyü yapılıyor

Kaynak: DHA

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