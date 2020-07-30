Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı
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Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

30.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:22

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anmaya, hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Kaymakam Mehmet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum, onları minnetle anıyorum." dedi.

Kurban Bayramı arifesinde şehit kızı ve torununun mezarını ziyaret eden Suudiye Demir de acılarının dinmediğini dile getirerek, "İki sene oldu, acısı aynı tazeliğini koruyor. Canımız yanıyor, Allah milletime, devletime zeval vermesin. Onlar teröristlerin hakkından gelecekler." diye konuştu.

Erdem ve beraberindekiler, şehitlikteki diğer kabirleri de ziyaret ettikten sonra ilçedeki şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Kaynak: AA

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