Teröristlerden askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi
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Teröristlerden askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi

19.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:49
Teröristlerden askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi

Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler, Çukurca'daki askeri birliğe ve yerleşim yerine düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

3 ROKET ATILDI

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

TSK SALDIRI SONRASI TERÖR MEVZİLERİNİ VURDU

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Teröristlerden askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi
Teröristlerden askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi
Teröristlerden askeri birliğe roketli saldırı! TSK, misliyle karşılık verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

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