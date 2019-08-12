Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

12.08.2019 23:55

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ve İmralı'daki diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın aileleri bayram görüşü vesilesiyle İmralı'yı ziyaret etti.

Ziyaretçilerin Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Hamili Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş'ın kardeşi Salihe Saltık olduğu öğrenildi.

AVUKATLARI DUYURDU

Asrın Hukuk Bürosu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "İmralı adasında bulunan müvekkillerimiz Sn.Abdullah Öcalan, Sn.Ömer Hayri Konar, Sn.Hamili Yıldırım ve Sn.Veysi Aktaş'ın aileleri bugün aile görüşü kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir" dedi. Açıklamada başka detay yer almadı.

Asrın Hukuk Bürosu en son 7 Ağustos günü avukatların, müvekkilleri Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu.

Öcalan söz konusu görüşmede çözüme hazır olduğunu belirterek, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır" demişti.