Terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı, Van'da toprağa verildi VAN'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında şehit olan belediye personeli Yıldırım Demir (65), toprağa verildi.

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında şehit olan belediye personeli Yıldırım Demir (65), toprağa verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp'in Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları bölge halkından Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu. Özalp Belediyesi Kademe Bölümü'nde 5 yıldır görev yapan Taner Temizel ise yaralandı. Belediye çalışanı, evli ve 8 çocuk babası Yıldırım Demir için cenaze töreni düzenlendi. Tören için hazırlıklara, bu sabahtan itibaren başlandı. Özalp Belediyesi'nin hizmet binasına, Demir'in fotoğrafı asıldı. Törenin düzenlendiği belediye ve Merkez Camii'nin yer aldığı cadde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından sabunlu suyla yıkandı. Sosyal mesafenin korunması için de tören alanına zemine, 1'er metre aralıklarla uyarı çıkartmaları yapıştırıldı. Hazırlıkların ardından ikindi vakti cenaze törenine; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, Demir'in mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cami önüne getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişi okundu. Van Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua okunmasının ardından cenaze namazı, sosyal mesafe kuralına uyularak, kılındı. Yıldırım Demir'in cenazesi, götürüldüğü ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: DHA