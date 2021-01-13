TKP/ML'nin yöneticisi olduğu iddia edilen Nihat Konak serbest bırakıldı
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TKP/ML'nin yöneticisi olduğu iddia edilen Nihat Konak serbest bırakıldı

13.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:25
TKP/ML'nin yöneticisi olduğu iddia edilen Nihat Konak serbest bırakıldı

Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen "Kemal" kod adlı Nihat Konak, İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 2016'da terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Kemal' kod adlı Nihat Konak'ın, Esenyurt'ta kaldığı adresi belirledi. Bu sabah adrese düzenlenen operasyonda Konak, yakalanarak gözaltına alınırken evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

SERBEST BIRAKTILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihat Konak, adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi üzerinden Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Konak, sevk edildiği Tunceli Sulh Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

1982 YILINDA TÜNEL KAZARAK FİRAR ETMİŞTİ

Emniyete götürülen Konak'ın, 1979 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu ve tutuklu bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden 1982 yılında örgüt mensubu arkadaşlarıyla tünel kazarak firar ettiği ve sonrasında tekrar yakalandığı belirtildi. Şüphelinin, 1998 yılında örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde faaliyetler yürüttüğü, 1999 yılında Çankırı valisi Ayhan Çevik'e yapılan bombalı suikast eyleminde yer alan şahıslar arasında bulunduğu, 1999 yılı içerisinde Tunceli ili kırsalında TİKKO adına yol kesme ve kamyon sürücülerini gasp etme alıkoyma eylemlerinde yer aldığı, 18 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 2016 yılında tahliye olduğu bildirildi.

Terör örgütü TKP/ML'nin 'Kemal' kod adlı sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
DOĞRU AHMET: Dünyada bu kadar çok terör örgütüyle savaşan bir ülke daha var mı acaba? Allah kahraman askerimizden, istihbarat birimlerimizden, milli teknolojilerimizi geliştiren tüm mühendislerimizden ve emektarlarımızdan razı olsun. Yalana ne gerek var, TKP/ML adında bir örgütü ilk kez duydum. Sanki çok az başımızdaki bela bir tane daha sözde terör örgütü peydah olmuş. Ölmeye meraklı ne çok gerzek var ya. . .
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O KADAR SAYDINIZ: SUNU BUNU YAPMIS DIYE, BIR TANE DE KAFASINA SIKSAYDINIZ.
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