Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

Malatya'da terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Akçadağ ilçesinde şüpheli şahsın evine jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 289 adet tabanca mermisi ve 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirilirken şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü

Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü

 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü

19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü

 Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açıktı

Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title