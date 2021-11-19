Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/ Ypg tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 15 sivil ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. - AFRİN

Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

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