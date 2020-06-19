Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi
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Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ettiği anların görüntülerini yayınlandı.

19.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:24

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı devam eden kara operasyonuna katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi

OPERASYON SÜRÜYOR

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.

Atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi.

Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi koşullarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken, İHA ve SİHA'lar da bölgeyi sürekli olarak tarıyor.

500 HEDEF YOK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 36 saatte terör örgütüne ait 500'den fazla hedefin, top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi

Güncel Manşet

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