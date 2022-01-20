Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı Terör örgütü PKK'nın Afrin ilçesine füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.

- Terör örgütü Pkk, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı

AFRİN - Terör örgütü PKK'nın Afrin ilçesine füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırdı. Saldırıda bir araçta bulunan 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

İkinci bir saldırıda Afrin merkezini de 5 füzeyle hedef alan PKK'nın yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düştü. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, 19 sivil yaralandı. Çevredeki araçlarda ve dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - Son Dakika Haberleri

Terör, Ölü, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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