Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
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Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

16.10.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:31
Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

SAMSUN merkezli silahlı terör örgütü HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN merkezli silahlı terör örgütü HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi oldukları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerden 4'ünün Bafra ilçesinde, 1'inin ise Denizli'nin Buldan ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.Gözaltına alınan Ş.M, S.C, H.K., V.A. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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