Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır - Haberler
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

HDP'nin İstanbul kongresinde konuşan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeni Ömer Öcalan'ın, "Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır" sözleri büyük tepki çekti. Öcalan'ın skandal sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir, bulunduğun yer de 1453'den bu yana İstanbul'dur! Haddini bil, otur aşağı!" ifadelerini kullandı.

Hdp'nin İstanbul İl Kongresi dün terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan terörist başının yeğeni HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, skandal açıklamalarda bulundu.

"KÜRTLERİN YAŞADIĞI EN BÜYÜK KENT İSTANBUL'DUR"

"İstanbul'da yürütülecek çalışmalarla daha fazla Kürt ve Kürdistani havası olacak" diyen Öcalan, "Her zaman söylüyoruz; Kürtlerin yaşadığı en büyük kent İstanbul'dur. İstanbul da bizim için Kürdistan'dır" ifadesini kullandı.

İTTİFAK ORTAĞI İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise HDP'li vekilin sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erdem, "Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir, bulunduğun yer de 1453'den bu yana İstanbul'dur! Haddini bil, otur aşağı!" dedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
engin. :konu türk kürt meselesi değil.biz müslümanlar kardeşiz. fakat devlete karşı isyan ve hainlik yapanların hepsinin idam edilmesi gerekir. osmanlıda böyle bir şey olsaydı bunların hepsinin kellesi gitmişti. işte adalet ve düzen böyle sağlanmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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