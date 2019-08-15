Terör operasyonu

15.08.2019 09:30

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA