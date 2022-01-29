Terör gazisi Hüseyin Darendeli ebediyete uğurlandı

AĞRI (AA) - Kahramanmaraş'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden terör gazisi Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Darendeli askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde rahatsızlanarak Yörük Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Darendeli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darendeli'nin askeri tören ile KSÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden alınan naaşı Şeyh Adil Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Aileleri ve Gaziler dernek Başkanı Yunus Karaman, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.