Termometreler 35 dereceyi gösterdi, sahiller doldu taştı

Günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da sahiller doldu taştı

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte etkili olan sıcaklar tatilcileri denize döktü

ANTALYA - Hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da bugün sahiller doldu taştı. İstanbul'da yenilenen seçim dolayısı ile yerli tatilcilerin nispeten boşalttığı kent daha çok yabancı turistlere ve Antalyalılara kaldı.

22 Haziran günü Antalya'ya gelen 86 bin 308 turist ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 8 Haziran tarihinde gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Antalya Havalimanı verilerine göre Haziran ayında bugüne kadar iç hatlarda bin 450, dış hatlarda ise 7 bin 241 olmak üzere toplamda 8 bin 691 uçak Antalya'ya iniş yaptı. Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde Pazar gününün de etkisiyle adeta adım atacak yer kalmadı.

İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerin başında gelen Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bugün daha çok yabancı turistlere ve Antalyalılara kaldı. Antalya'ya tatile gelen İstanbullular bugün yapılmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kentten ayrıldı. İstanbullu seçmenin şehirden ayrılmasının ardından Antalya'nın birçok bölgesindeki sahil ve plajlar yabancılara kaldı. Yabancı turistler, güneşlenerek denize girdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Antalyalıların da akın etmesi ile hınca hınç doldu. Vatandaşlar kendisini Akdeniz'in serin sularına bırakırken, güneşten korunmak isteyen bazı Antalyalılar ise aileleri ile birlikte şemsiyelerin altında gezdi.

"Bugün biraz daha tenha"

Denize yüzmeye gelen Cihan Gedik, "Hava çok güzel. Antalya'nın sahilleri de çok güzel. Yüzmeye geldik. Değerlendirmek istedik. Bulunduğumuz plaj yazın her zaman dolu oluyor. İstanbul'da yapılan seçimler için ise bence tatilcilerimiz tatil yapmaktan ziyade oyunu kullanmaya gitmiştir" dedi.

Eda Yıldırım ise, "Ailecek denize geldik. Çok sıcak. Kendimizi denize attık. İstanbul'da olan seçimlerden ötürü biraz bugün daha tenha olduğunu görüyorum" diye konuştu.

Münire Şimşek de, "Akşamı zor çekiyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İHA