Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Terminator 2: Judgment Day" filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Terminator 2: Judgment Day" filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür?

"TERMİNATOR 2: JUDGMENT DAY" FİLMİNDE ARNOLD SCHWARZENEGGER'İN CANLANDIRDIĞI T-800, YANİ TERMİNATÖR, KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜR?

A: 0

B: 12

C: 120

D: 1200

Cevap : A