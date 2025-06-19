"Terminator 2: Judgment Day" filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür?

'Terminator 2: Judgment Day' filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Terminator 2: Judgment Day" filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Terminator 2: Judgment Day" filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Terminator 2: Judgment Day" filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür?

"TERMİNATOR 2: JUDGMENT DAY" FİLMİNDE ARNOLD SCHWARZENEGGER'İN CANLANDIRDIĞI T-800, YANİ TERMİNATÖR, KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜR?

A: 0

B: 12

C: 120

D: 1200

Cevap : A

'Terminator 2: Judgment Day' filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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