Terme'ye 7 milyon TL'lik köprü
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Terme'ye 7 milyon TL'lik köprü

Terme'ye 7 milyon TL'lik köprü -Terme Çayı'nı ve trafiğini dizginleyecek önlemler -Termeye yapılacak yeni köprünün temeli atıldı -Başkan Ali Kılıç: "Terme'nin trafik çilesi bu köprü ile çözülecek" Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıl iki kere taşarak 3 köprüyü yıkan, şehir merkezi ve...

21.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:42

Terme'ye 7 milyon TL'lik köprü

-Terme Çayı'nı ve trafiğini dizginleyecek önlemler

-Termeye yapılacak yeni köprünün temeli atıldı

-Başkan Ali Kılıç: "Terme'nin trafik çilesi bu köprü ile çözülecek"

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıl iki kere taşarak 3 köprüyü yıkan, şehir merkezi ve tarım arazilerini sular altında bırakan Terme Çayı üzerine 7 milyon TL'ye mal olacak yeni köprünün temeli törenle atıldı.

Terme ilçesinde 22 Haziran ve 23 Ağustos 2019 tarihlerinde Terme Çayı'nın taşması sonucu iki sel felaketi gerçekleşti. Sel felaketlerinin ardındın 2 yaya, 1 araç köprüsü yıkıldı. İlçede yaklaşık 450 sanayi dükkanı ve tarım arazileri sular altında kaldı. İlçede yoğun bir trafik sıkıntısı yaşanmaya başladı. Sel felaketinin ardından kolları sıvayan Terme Belediye ilçeye 6 milyon TL değerinde araç ve yayalarının kullanabileceği modern bir köprü kazandırdı. Çalışmalara hız kesmeden devam eden belediye ilçenin yaşadığı trafik sıkıntısını çözecek Fenk Mahallesi Lise Caddesi ile Çay Mahallesi Anafartalar Caddesi'ni birbirine bağlayacak olan yeni köprünün temellerini attı. Köprü 83 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olacak. 7 milyon TL'ye mal olarak köprünün 6 ay içinde bitmesi planlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ben 1 yılda 2 tane büyük sel gördüm. Bu sellerde vatandaşların iş yerleri, tarlası zarar gördü. Merkezi hükümetin desteği ile bu yaraları hızlı bir şekilde sardık. Bugün de özellikle trafik çilesini bitirmek üzere yeni yapacağız köprünün temel atma töreni için buluştuk. Selden sonra gerekli çalışmaları hiç ara vermeden başlamıştık. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Terme Çayı'na nasıl bir köprü yapılabilir diye konuştuk. Teknik verileri aldık. Bu doğrultuda yaklaşık 83 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde güzel bir köprüyü Terme'ye kazandırıyoruz" dedi.

"Amacımız şehrimizin kangren olmuş sorunlarını el birliği ile çözmek"

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, "Şu an ırmağın debisi 450 metreküp. Geçen sene 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde ırmaktan öğle saatinde bin 500 metreküp, gece yağan yağmurda bin 400 metreküp su geçti. Terme'nin kangren olmuş bir sorunu var. Terme Çayı'nın acilen ıslah edilmesi lazım. Bizler Terme'nin mağduriyetini ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Bir yıl önce liseler bölgesine yaptığımız köprü de ırmak ıslağına yöneliktir ve 80 metre uzunluğundadır. Merkezde Pazar Camisi'nin orada bulunan eski yapılan köprü de ömrünü tamamladı. Orada da 80 metreye göre planlayarak bir köprü yapılacaktır. Amacımız şehrimizin kangren olmuş sorunlarını el birliği ile çözmektir. Bu köprünün herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ise, "Geçen sene yaşanan sel felaketinde devletimizin imkanları seferber etmesiyle hızlı bir şekilde ilçede yaralar sarıldı. Esnafın destekleri sağlandı. İlçemizde 2 bin 823 çiftçimize destek verildi. Terme gerek konumu gerek Türkiye'nin ikinci büyük ovasında olmasının getirdiği avantajlar ile gelişmeye müsaittir. Cazibe merkezi olmasını Karadeniz'in diğer illerinde aldığı göç ile gösteriyor. Köprümüzün görseline baktığımız zaman Terme'nin ulaşım ihtiyacına katkı sunacağını görüyoruz. Terme'de gerek mimari olarak konut stokunda gerek sanayi alanında ciddi hareketlenmeler var" ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Terme Belediye Başkanı Yardımcıları Kemal Alemdar, Yasin Çakır, Kamuran Toker, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Şükrü Burakçı, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi ve vatandaşalar katıldı.

Terme'ye 7 milyon TL'lik köprü

Kaynak: İHA

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