"Terme için benim de bir fikrim var" projesi hayata geçti

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme Belediyesi ortak akıl anlayışını tüm şehre yaymak adına çalışmalara başladık. Bu kapsamda tüm vatandaşların erişim sağlayarak fikir ve önerilerini iletebileceği "Terme için benim de bir fikrim var" projesi uygulamaya geçti." dedi.

Kılıç, daha güzel bir ilçenin inşası ve vatandaşların belediyenin yapmış olduğu çalışmalara katkı sunması amacıyla hazırladıkları projesinin hayata geçtiğini anımsattı.

Yeniliklere ayak uyduran bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmek istediklerini vurgulayan Kılıç, "Bu konuda heyecanımız var. İlçeyi daha da güzelleştirmek, aidiyet duygusunu pekiştirmek, halkın yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Ortak akla önem verdiklerini göreve başladıklarında ortak akılla şehri yöneteceklerini söylediklerini hatırlatan Başkan Kılıç, şöyle konuştu:

"Terme Belediyesi ortak akıl anlayışını tüm şehre yaymak adına çalışmalara başladık. Bu kapsamda tüm vatandaşların erişim sağlayarak fikir ve önerilerini iletebileceği "Terme için benim de bir fikrim var" projesi uygulamaya geçti. Bir belediye başkanı her konuda uzman olamaz. Herkesin, her kişinin bir uzmanlık alanı vardır. İnşallah buradan vatandaşlarımız düşüncelerini aktaracak, biz de Terme'yi bu şehirde yaşayan, yaşamayan Termeliler ile birlikte en güzel şekilde birlikte yöneteceğiz. Fikirlerin ortaya çıkmasının önemine inanıyoruz. Fikirlerin paylaşılması çok önemli."

Kaynak: AA