Terme'de Taşkın Koruma Projeleri Ele Alındı

Terme ilçesinde uygulanan taşkın koruma projeleri ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Terme Belediyesinde, uygulanan taşkın koruma projeleri ile bu konuda izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla Kaymakam Mehmet Parlak, Belediye Başkanı Şenol Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toker, DSİ Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman ve DSİ şube müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Heyet, toplantı sonrası Terme Çayı etrafındaki sorunlu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar ve oluşan sel nedeniyle ilçedeki köprülerde zarar oluştuğunu, istinat duvarlarının yakıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zararın etkileri her geçen gün daha da artmaktadır. Buralarda zemin etüt çalışmalarına başladık, sonrasında projelendirme çalışması devam edecek ve ihalesi yapılacak. Yaklaşık 3 ay içinde belediyemizce yapılacak köprü ve DSİ tarafından yapılacak duvar inşaatı çalışmaları başlayacak."

Hiçbir bahaneye sığınmadan hizmet ürettiklerini ifade eden Kul, şöyle konuştu:

"Bu memleketin, çalıştıktan, gayret ettikten sonra çözülemeyecek sorunu yok. Biz bahane üretmeye değil, iş yapmaya geldik çünkü Terme'yi ve kadirşinas halkını seviyoruz. Terme'nin yarınlarına güzel eserler bırakmak için var gücümüzle aşk ve şevkle çalışıyoruz. Terme emin adımlarla geleceğe yürüyor."