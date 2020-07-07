- Termal seralara yağmur ve dolu vurgunu - Termal seralara yağmur ve dolu vurgunu Kütahya'nın Simav ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte rüzgarın da etkili olması sonucu termal seralar zarar gördü.

- Termal seralara yağmur ve dolu vurgunu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla birlikte rüzgarın da etkili olması sonucu termal seralar zarar gördü.

Termal kent Simav"ın Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl Kaplıcaları'nda yaklaşık 20 dekarlık bir alandaki seraların, yağmur ve doludan olumsuz etkilendiği belirtilirken, üreticilerin 50 bin TL zararı olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün 30 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından, özellikle Gölcük mesire alanındaki piknikçiler zor anlar yaşarken, şiddetli rüzgar sebebiyle Eynal ve Çitgöl bölgesindeki bazı seraların naylon örtüleri yırtıldı.Toplanma aşamasına gelen domatesler yerlere döküldü. Eynal Kaplıcaları'ndaki trafoya yıldırım düşmesi sonucu ise, bölgeye bir saat süreyle elektrik verilemedi.

Yağmur ve dolu ile şiddetli rüzgardan olumsuz etkilenen termal seralarda, tamirat ve bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA