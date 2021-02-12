Termal serada yetişen kesme güle Sevgililer Günü ilgisi

Sandıklı ilçesinde MKB Tarım tarafından 2019 yılında termal su ile ısıtılan serada iyi tarım yöntemi ile 'kesme gül' yetiştirilmeye başlandı. 4 bin metrekare alana 24 bin kesme gül fidanı dikilerek başlanan çalışmada, yılda 120 bin dal kesme gül üretilmesi planlanıyor. Yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyükşehirlerden kesme güllere yoğun talep olduğu kaydedildi.

'5 YILLIK GİRDİYE GÖRE BÜYÜMEYİ PLANLIYORUZ'Firmanın üretim müdürü ve Ziraat Mühendisi Halil İbrahim Kuru, "Seramız 4 bin metrekare. Toplamda 24 bin bitki yer alıyor. Yıllık üretim kapasitesi 120 bin dal üzerinden hesaplandı. Bu sera jeotermal kaynakların geri dönüşüm ısısı ile ısıtılmakta. Sera içi minimum 12, maksimum 30 derece ful otomasyon sistemle kurulu. Dikim 2019 yılı Aralık ayı itibariyle yapıldı. Bitiş tarihi de 2024. Çok yıllık bir bitki olduğu için 5 yıllık girdiye bakılarak büyümeyi planlıyoruz" dedi.'SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN SON HASADI GERÇEKLEŞTİRDİK'

İşletme Müdürü Fahri Güldalı da, "Güllerimiz fidesi 50 santimden başlayıp 120 santime kadar uzamakta. Bizim domates seramız var. Bu serayı biz denemek amaçlı yaptık. İyi kar sağlarsak büyümeyi düşünüyoruz. Sevgililer günü için son hasadımızı gerçekleştirdik. Bu gülleri Antalya, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Pandemi nedeni ile ilgi görmeyen güller, Sevgililer Günü yaklaştığı için rağbet gördü" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI