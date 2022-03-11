Terkos Gölü'nde kartpostallık kar manzarası

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Terkos Gölü'nde oluşan kartpostallık kar manzarası dron ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından mega kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. İstanbul'un su kaynaklarından olan Terkos Gölü ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz manzara dron ile görüntülendi. - İSTANBUL