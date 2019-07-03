Terkedilen otomobil dilendirilen çocukların evi ve oyuncağı oldu

Aydın'da son yıllarda ciddi artış gösteren dilenci ve mendil satan çocuk sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Büyükler tarafından dilendirilen ve Yeni Dörtyol civarını mesken tutan çocuk parklarda yaşamaya başladı.

Bölgede esnaflık yapan ve ikameti olan vatandaşlar, her gün sabahın erken saatlerinde bazı büyükler tarafından özellikle Suriye uyruklu çocukların yürüyen merdivenler civarına bırakılıp çocukların bu bölgede gün boyu dilendirildiğini belirttiler. Yenidörtyol kavşağında bekleyen araçlardan para isteyen, zaman zaman mendil satıp mızıka çalarak gelip geçenlerden bir ekmek parası adı altında para isteyen çocukların durumu ve halleri görenleri üzüyor. Polis ve zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için seyir halindeki araçlara bile dikkat etmeden kaçan çocuklar atıl durumdaki eski otogar alanına mesken tuttu.

Burada terk edilen araçlarda yaşamaya başlayan çocuklar, aşırı sıcak ve soğuğa rağmen dilencilikten arta kalan zamanlarını mesken tuttukları eski araçlarla oynayarak geçiriyor. Duruma çare bulunmasını isteyen çevre sakinleri ise hem çocuklara hem de geleceklerine üzüldüklerini belirterek çocukları dilendirenlerden dert yandılar. - AYDIN

Kaynak: İHA