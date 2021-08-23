Tercihler açıklandı mı? 2021 ÖSM YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteye yerleşmek için tercih yapan adaylar, sonuçların açıklanması için geri sayıma geçti. Heyecanlı bekleyiş sürerken 2021 ÖSM YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve tercihler açıklandı mı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, tercihler açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri heyecanla beklenirken aileler ve adaylar sonuçlar hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Tercihler açıklandı mı? 2021 ÖSM YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, tercihler hakkında merak edilen sorular ve yanıtları…

TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

YKS tercihleri henüz açıklanmadı.

Üniversite yerleştirme sonuçları YKS tercih sonuçları açıklanma tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında YKS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. YKS 2.tercih tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YKS ek yerleştirmede baraj puanlarının düşürüleceği açıklandı. YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, YDT ve AYT baraj puanı ise 170 olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.