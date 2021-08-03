Tercih Dönemi ne zaman? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak?

Son Dakika: YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi ne zaman yapılacak diye aratmaktadırlar. YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercih maratonu başlamadan önce YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercih sürecinde puanlarına ve başarı sıralarına göre tercihlerini belirleyecekler. Peki, Tercih Dönemi ne zaman? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak?

Son Dakika: YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi ne zaman yapılacak diye aratmaktadırlar. YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercih maratonu başlamadan önce YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercih sürecinde puanlarına ve başarı sıralarına göre tercihlerini belirleyecekler. Peki, Tercih Dönemi ne zaman? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde…

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS 2021 SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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