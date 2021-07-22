Teratojen Nedir, Neden Olur? Tıpta Teratojen Ne Anlama Gelir?

Teratojen, kelime anlamı olarak normalden farklı ve anormal bir yapı oluşturan anlamına gelir. Gebelikte teratojen maddeye maruz kalındığı zaman bebekte yapısal bozukluk ortaya çıkarabilecek ve zarar verecek etken olarak da tanımlanır. Teratojen Nedir?

Teratojen, kelime anlamı olarak normalden farklı ve anormal bir yapı oluşturan anlamına gelir. Gebelikte teratojen maddeye maruz kalındığı zaman bebekte yapısal bozukluk ortaya çıkarabilecek ve zarar verecek etken olarak da tanımlanır.

Teratojen Nedir?

Teratojen kelimesinin anlamı, normalden farklı yani diğer bir anlamı ile anormal yapı meydana getiren anlamına gelir. Teratojen maddelerin pek çoğunun etkileri, organ gelişiminde önemli kusurlar ortaya çıkarır. Bu maddelerin ortaya çıkardığı etkinin neler olduğunun ya da hangi sistemi bozduğunun bilinmesi oldukça önemlidir.

Teratojen etkenler, gebelik sırasında anne adayının bu maddeye maruz kalması halinde bebeği etkileyerek bebekte kalıcı bir işlev ya da şekil bozukluğuna neden olduğu bilinen maddeler ya da etkenlerdir. Bu etkenler, gebelikte maruz kalınan radyasyon (radyoaktif maddeler ve röntgen ışınları), gebelikte kullanılan çeşitli ilaçlar ve çeşitli mikroorganizmalardır. Aynı zamanda liste bununla da sınırlı değildir. Her geçen gün listeye yeni bir teratojen gruplar eklenir.

Tratojen Neden Olur?

Teratojen maddelerin nasıl bir etki yaptığı ve etkinin tam olarak ne olduğu, kısacası hangi sistemi "bozduğu" çok önemlidir. Teratojen olarak da bilinen maddelerin pek çoğu en önemli etkilerini organ gelişiminde önemli kusurlara yol açarak gösteriyor. Bazı ilaçlar, kalp defektlerine neden olurken, bazıları ise, nöral tüp defektleri, bazıları ise, kol ve bacaklarda gelişim kusurlarına neden olurlar.

Bazı teratojenler ise, organ gelişimi üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaz ama bebeğin doğumuna yakın bir zamanda alındığı zaman bebeğin sistemlerinde işlevsel bozukluklar yaratır. Örneğin doğuma yakın olan bir dönemde alınan aspirin bebeğin hemostaz yani kanamayı engelleyici ve durdurucu işlevini bozarak bebekte normal olmayan kanamalara neden olabilir.

Tıpta Teratojen Ne Anlama Gelir?

Teratojen, kelime anlamı olarak; anormal yapı ve normalden farklı oluşturan anlamına gelir. Gebelikte teratojen maddeye maruz kalan bir anne adayı, bebekte yapısal bozukluk ortaya çıkararak zarar veren etken olarak tanımlanır. Gebelikte anne adayının teratojen etkenlere maruz kalması, bebeği önemli ölçüde etkiler ve bu etkiler bebekte genellikle kalıcı bir işlev ya da şekil bozukluğuna yol açar. Teratojen maddelerinin pek çoğunun etkisi organ gelişiminde kusurlar ortaya çıkarmasıdır. Bu maddelerin ne etki yaptığı yani hangi sistemi bozduğu çok önemlidir.

Kaynak: Hürriyet