Terasta mangal, çatıyı yaktı
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Terasta mangal, çatıyı yaktı

Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT - Haberler | Güncel
Terasta mangal, çatıyı yaktı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın terasında mangal yakıldığı sırada yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın terasında mangal yakıldığı sırada yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında yaşayan Suriyeli aile, öğle saatlerinde, terasta mangal yaktı. Bu sırada çatının tutuştuğunu fark eden aile, itfaiyeye haber verdi. Apartmanda yaşayanlar, binayı boşaltırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çatı, kullanılamaz hale geldi.


Terasta mangal, çatıyı yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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