Tepside humuslu tavuk tarifi!
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Tepside humuslu tavuk tarifi!

10 dakikada lezzetli bir yemek hazırlamak ister misiniz? Tepside humuslu tavuk tarifi ile leziz bir sofra hazırlayabilirsiniz. İşte, tepside humuslu tavuk tarifi!

Tepside humuslu tavuk tarifi!
21.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:49

TEPSİDE HUMUSLU TAVUK

Malzemeler: 1 kırmızı soğan, ? bağ maydanoz, 300 gram tavuk, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta, 2 çorba kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 8-10 dal maydanoz, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı kimyon.

Humus için: Yarım çay bardağı tahin, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 400 gram haşlanmış nohut, 4 diş sarımsak, 1 limon

HAZIRLANIŞI

But ya da göğüs ayrı ya da karışık olarak seçtiğiniz 300 gram tavuk etini mutfak robotuna koyun. Tavuğun üzerine 1 yumurta, 9-10 dal maydanoz, biber salçası, karabiber, tuz, kimyon, pul biber ve bir tatlı kaşığı domatesi ilave edin. Malzemeleriniz krema kıvamına geldikten sonra karışıma 2 çorba kaşığı galeta ununu ilave edin. 1 dakika boyunca mutfak robotunu çalıştırın.

Tavaya 4 çorba kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra yağın ısınmasını bekleyin. Yağ ısınınca harcı tavaya koyun. Harcı tavanın içinde spatula ile bastırarak yayın.3-4 dakika boyunca pişirin.Bir tarafı pişen harcınızı kapak yardımı ile ters yüz yapın. Ters yüz yapmadan kazaya sebebiyet vermemek için yağını alın. Harcı çevirdikten sonra ayırdığınız yağı tavaya ekleyin ve kızartma işlemine devam edin. Köfte harcınıza isterseniz kalp, yıldız gibi şekiller verebilirsiniz.

Humus yapmak için mutfak robotuna 400 gram haşlanmış nohutu, yarım çay bardağı tahin, 1 limonun suyu, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, ve 4 diş sarımsağı ekleyin. Karışımınız çok yoğun olduysa biraz su ilave edebilirsiniz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra humusunuz hazır olacaktır. Servis tabağınızın etrafına humusu, ortaya da köfteyi yerleştirin. Üzerine de sumak ve kimyon serpin. Turşu ve maydanoz yaprağı ile servisinizi özelleştirebilirsiniz.

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