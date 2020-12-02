Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. İstifa sonrası ilk kez konuşan Arınç, "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, dürüst, ilkeli, cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

Habertürk ekranlarında Kavala ve Demirtaş'ın tahliye olması ile ilgili açıklamalar yapan, Demirtaş'ın kitabını tavsiye eden Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisi sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti. Arınç'ın "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım." demesi dikkat çekti.

"DOĞRULARI SAVUNMAYA KARARLIYIM"

Bülent Arınç, "Habertürk TV'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, dürüst, ilkeli, cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.