Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
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Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım

02.12.2020 07:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 07:57
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. İstifa sonrası ilk kez konuşan Arınç, "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, dürüst, ilkeli, cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

Habertürk ekranlarında Kavala ve Demirtaş'ın tahliye olması ile ilgili açıklamalar yapan, Demirtaş'ın kitabını tavsiye eden Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisi sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti. Arınç'ın "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım." demesi dikkat çekti.

"DOĞRULARI SAVUNMAYA KARARLIYIM"

Bülent Arınç, "Habertürk TV'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, dürüst, ilkeli, cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunmuş, Erdoğan da Arınç'ın istifasını onaylamıştı.

Bülent Arınç, Erdoğan ile görüşmesinin ardından istifa metnini sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

"Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım"

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