Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
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İsmail Akçura, Tepebaşı, Yaşam

Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

06.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:47
Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde her gün yüzlerce porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine servis edilmeye devam ediyor.

Ülkece, tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs tehlikesine karşı sağduyu ile mücadele edilirken, sosyal dayanışmanın da önemi giderek artıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek sağlamaya devam ediyor. Aşevinde, 7 kişilik ekip tarafından hazırlanan öğle ve akşam yemekleri, yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor.

Öte yandan Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kalmaları gereken 65 yaş üstü vatandaşlar, acil durum ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi'ne 7/24 iletebiliyor. Vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile karşılayabiliyor. Talepler, Vefa Sosyal Destek Hattı ile koordineli olarak gideriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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