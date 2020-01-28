Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım

28.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:57

Rock sanatçısı Teoman, tükenmişlik sendromu yaşadığını belirterek, artık albüm yapmayacağını ve 2 ay konser verdikten sonra yılın geri kalanını dinlenerek geçireceğini açıkladı.

"ÇOK YORULDUM, TÜKENMİŞLİK YAŞIYORUM"

1986'da ilk grubunu kuran, 34 yıldır da sahneye çıkan 52 yaşındaki Teoman önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Teoman, "Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum" dedi.

2012'DE SEKTÖRE GERİ DÖNMÜŞTÜ

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayan Teoman, 2012'de sektöre geri dönmüştü. Teoman, 2017 yılında da oyunculuğu bırakmıştı.