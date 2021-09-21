"N'apim Tabiatım Böyle", "Serseri", "Renkli Rüyalar Oteli" , "Gönülçelen" , "Daha Mutlu Olamam" , "Güzel Bir Gün" gibi şarkıları olan Teoman Harbiye Açık Hava Sahnesinde konserlerine devam etmekte. Harbiye Açık Hava Sahnesinde gösterilerine devam eden Teoman sahnede bir ilke imza attı. İlk kez 'İki Çocuk' şarkısını sahnede seslendiren sanatçı şarkının hikayesi il ilgili bilinmeyenleri de paylaştı. Peki, Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEOMAN - İKİ ÇOCUK ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

El sallamıştı annesine

Bayram izni dönüşünde Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hissetmiş miydi oğlunu

Kurşun kalbi deldiğine

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ateşi harlı delikanlılar

Ne şehit ne kahramanlar

Düşmansız bir savaşta

Düştüler kalkmayacaklar

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Emin değildi kendi bile

Dokunmuş muydu tetiğine

Kesin olan tek şeyse

En yakın mahkumdu ipe

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Kalpte kurşun ilmek boynunda

İki çocuk ölüm karşısında

Hep çocuklar kalacaklar

Büyümeden birer tabutta

Ama yaşıyorlar, gülüyorlar

Annelerinin rüyalarında

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Haberler.com - Gündem