Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir?
Harbiye Açık Hava Sahnesinde gösterilerine devam eden Teoman sahnede bir ilke imza attı. İlk kez 'İki Çocuk' şarkısını sahnede seslendiren sanatçı şarkının hikayesi il ilgili bilinmeyenleri de paylaştı. Peki, Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir?
"N'apim Tabiatım Böyle", "Serseri", "Renkli Rüyalar Oteli" , "Gönülçelen" , "Daha Mutlu Olamam" , "Güzel Bir Gün" gibi şarkıları olan Teoman Harbiye Açık Hava Sahnesinde konserlerine devam etmekte. Harbiye Açık Hava Sahnesinde gösterilerine devam eden Teoman sahnede bir ilke imza attı. İlk kez 'İki Çocuk' şarkısını sahnede seslendiren sanatçı şarkının hikayesi il ilgili bilinmeyenleri de paylaştı. Peki, Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...
TEOMAN - İKİ ÇOCUK ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
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Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Kan revan içinde
Yanyana aynı köprüde
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Kan revan içinde
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Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla