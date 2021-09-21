Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir?

Harbiye Açık Hava Sahnesinde gösterilerine devam eden Teoman sahnede bir ilke imza attı. İlk kez 'İki Çocuk' şarkısını sahnede seslendiren sanatçı şarkının hikayesi il ilgili bilinmeyenleri de paylaştı. Peki, Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir?

"N'apim Tabiatım Böyle", "Serseri", "Renkli Rüyalar Oteli" , "Gönülçelen" , "Daha Mutlu Olamam" , "Güzel Bir Gün" gibi şarkıları olan Teoman Harbiye Açık Hava Sahnesinde konserlerine devam etmekte. Harbiye Açık Hava Sahnesinde gösterilerine devam eden Teoman sahnede bir ilke imza attı. İlk kez 'İki Çocuk' şarkısını sahnede seslendiren sanatçı şarkının hikayesi il ilgili bilinmeyenleri de paylaştı. Peki, Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEOMAN - İKİ ÇOCUK ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

El sallamıştı annesine

Bayram izni dönüşünde Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hissetmiş miydi oğlunu

Kurşun kalbi deldiğine

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ateşi harlı delikanlılar

Ne şehit ne kahramanlar

Düşmansız bir savaşta

Düştüler kalkmayacaklar

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Emin değildi kendi bile

Dokunmuş muydu tetiğine

Kesin olan tek şeyse

En yakın mahkumdu ipe

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Kalpte kurşun ilmek boynunda

İki çocuk ölüm karşısında

Hep çocuklar kalacaklar

Büyümeden birer tabutta

Ama yaşıyorlar, gülüyorlar

Annelerinin rüyalarında

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Teoman İki Çocuk şarkı sözleri! İki Çocuk şarkı sözleri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:54:39. #1.11#