Tenzile Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın annesi nereli? Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü?
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Tenzile Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın annesi nereli? Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü?

07.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:09
Tenzile Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın annesi nereli? Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü?

3 Mayıs 1924 yılında dünyaya gelen Türkiye'nin 12. ve günümüzdeki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi kimdir? Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü? Tenzile Erdoğan nereli?

9. ölüm yıl dönümü Tenzile Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın annesi nereli? Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü?

TENZİLE ERDOĞAN KİMDİR?

4'ü erkek ve 1'i kız olmak üzere toplam 5 çocuğu bulunan Tenzile Erdoğan3Mayıs 1924 yılında dünyaya geldi. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ile evlendi.

TENZİLE ERDOĞAN MEZARI NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirleri bulunmaktadır.

Tenzile Erdoğan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın annesi nereli? Tenzile Erdoğan kaç yaşında öldü?

TENZİEL ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

2011 yılında 87 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Tenzile Erdoğan karın ağrısı ve ateş şikayetiyle ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011 yılında hayatını kaybetti.

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