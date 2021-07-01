Son dakika haber! Tente faciasında bilirkişi raporu: Kazada kasıt yok ancak öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir
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Son dakika haber! Tente faciasında bilirkişi raporu: Kazada kasıt yok ancak öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir

Son dakika haber! Tente faciasında bilirkişi raporu: Kazada kasıt yok ancak öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir
Demirören Haber Ajansı / Sevda Sarıkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ATAKÖY 5. Kısımda Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'Tente faciasına' ilişkin 4 tutuksuz sanığınyargılandığı mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda kazanın oluşunda kasıt unsurunun bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak...

ATAKÖY 5. Kısımda Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'Tente faciasına' ilişkin 4 tutuksuz sanığın

yargılandığı mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda  kazanın oluşunda kasıt unsurunun bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu belirtildi. Raporda, dönemin İBB imamları Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu asli kusurlu, Ömer Duruk Cami imamı olan sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın da tali kusurlu olduğu ifade edildi.  

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Adem Karabey, Faruk Yazar, Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemeye bilirkişi raporu ulaştı. Raporda, kazanın oluşunda kasıt unsurunun bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu belirtildi. Sanıklardan dönemin İBB imamları Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu asli kusurlu bulunurken, Ömer Duruk Cami imamı olan sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın tali kusurlu olduğu ifade edildi. Söz alan sanıklar rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının bilirkişi raporuna karşı savunma yapmaları için süre vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kılınan cenaze namazının akabinde cemaatin altında bulunduğu tentenin çöktüğü belirtilerek, şüphelilerden Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarılar yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen cemaati tentelerin altında topladığı iddia ediliyor. Şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket ederek dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve bu suretle tipik neticeye neden olduklarının değerlendirildiği ifade ediliyor. İddianamede, şüpheliler Adem Karabey (47), Faruk Yazar(35), Mustafa Çiçek (50) ve Mustafa Kavukoğlu (34) "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda Sarıkaya

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