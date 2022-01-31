Tensip ne demek? Tensip anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tensip, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tensip ne demek? Tensip anlamı ne? İşte, Tensip kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tensip kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tensip anlamı ne? Tensip ne demek?
TENSİP NE DEMEK?
Tensip, -bi:
isim, eskimiş, (tensi:bi), Arapça tensib
Yaraştırma.
Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller
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