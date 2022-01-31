Tensip ne demek? Tensip anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tensip kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tensip anlamı ne? Tensip ne demek?

TENSİP NE DEMEK?

Tensip, -bi:

isim, eskimiş, (tensi:bi), Arapça tensib

Yaraştırma.

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