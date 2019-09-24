Tenet Filmi

24.09.2019 08:54

Christopher Nolan'ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği aksiyon, drama ve gerilim temalı filmin başrollerinde Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Himesh Patel ve Michael Caine gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Senaryo: Christopher Nolan

Oyuncular: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Michael Caine, Kenneth Branagh, John David Washington, Clémence Poésy, Yuri Kolokolnikov, Dimple Kapadia, Aleksei Podlesnov

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Tenet

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 17.07.2020



Tenet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com