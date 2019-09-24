Tenet Filmi
Tenet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tenet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Christopher Nolan'ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği aksiyon, drama ve gerilim temalı filmin başrollerinde Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Himesh Patel ve Michael Caine gibi ünlü isimler yer alıyor.
Yönetmen: Christopher Nolan
Senaryo: Christopher Nolan
Oyuncular: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Michael Caine, Kenneth Branagh, John David Washington, Clémence Poésy, Yuri Kolokolnikov, Dimple Kapadia, Aleksei Podlesnov
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Tenet
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 17.07.2020
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