Tenekeyi bıçak gibi kesip attı! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Türkiye'nin sahillerinde özellikle son dönemde görülme sıklığı artan balon balığının çene gücü, görenleri korkuttu. Balon balığı, kendisine uzatılan tenekeyi tek ısırıkta koparıp kenara attı.
Ege ve Akdeniz kıyılarında bu sene hiç olmadığı kadar balon balığı görüldü. Tüketilmesi bir yana sokmasının da ciddi sorunlara yol açtığı bilinen balon balığına ait bir video, görenleri hayrete düşürdü.
BIÇAK GİBİ KESİP ATTI
Vidoda, balon balığı, kendisine uzatılan teneke kutusunu tek ısırığıyla kopararak kenara atıyor. Balon balığının bu işlemi saniyeler içerisinde ve çok rahat yapması ise izleyenleri ürküttü.
YAZIN BÜYÜK PANİK YARATMIŞTI
Balon balıkları, yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de denize girmek isteyen vatandaşlara büyük panik yaşatmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türü azaltmak için balıkçılar arasında "kuyruk toplama" işlemi başlatmıştı.
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