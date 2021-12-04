Tenekeyi bıçak gibi kesip attı! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Ege ve Akdeniz kıyılarında bu sene hiç olmadığı kadar balon balığı görüldü. Tüketilmesi bir yana sokmasının da ciddi sorunlara yol açtığı bilinen balon balığına ait bir video, görenleri hayrete düşürdü.

BIÇAK GİBİ KESİP ATTI

Vidoda, balon balığı, kendisine uzatılan teneke kutusunu tek ısırığıyla kopararak kenara atıyor. Balon balığının bu işlemi saniyeler içerisinde ve çok rahat yapması ise izleyenleri ürküttü.

YAZIN BÜYÜK PANİK YARATMIŞTI

Balon balıkları, yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de denize girmek isteyen vatandaşlara büyük panik yaşatmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türü azaltmak için balıkçılar arasında "kuyruk toplama" işlemi başlatmıştı.

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